"Со мной обращались очень плохо": Трамп рассказал, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков
По словам американского лидера, в качестве президента он и дальше будет помогать Нью-Йорку и его жителям
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ему пришлось сменить место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков города.
- Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных, - пожаловался Трамп в своем Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU