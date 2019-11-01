2019-11-01T07:33:53+03:00
В мире

"Со мной обращались очень плохо": Трамп рассказал, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков

По словам американского лидера, в качестве президента он и дальше будет помогать Нью-Йорку и его жителям
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ему пришлось сменить место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков города.

- Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных, - пожаловался Трамп в своем Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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