Пушков посмеялся над заявлением о победе Украины над "Северным потоком-2"
Российский сенатор отметил, что усмотреть здесь "победу" может только одноглазый наблюдатель
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью немецких СМИ о том, что Украина одержала победу в борьбе против "Северного потока-2" . По его словам, усмотреть здесь "победу" может только одноглазый наблюдатель.
- Попытки некоторых западных СМИ доказать, что в вопросе о Сев.потоке-2 «победила Украина», - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, - написал сенатор в своих соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU