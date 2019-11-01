2019-11-01T08:40:04+03:00
Политика

Пушков посмеялся над заявлением о победе Украины над "Северным потоком-2"

Российский сенатор отметил, что усмотреть здесь "победу" может только одноглазый наблюдатель
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью немецких СМИ о том, что Украина одержала победу в борьбе против "Северного потока-2" . По его словам, усмотреть здесь "победу" может только одноглазый наблюдатель.

- Попытки некоторых западных СМИ доказать, что в вопросе о Сев.потоке-2 «победила Украина», - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, - написал сенатор в своих соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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