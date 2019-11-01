Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-01T09:33:02+03:00

Причиной конфликта стало решение Минфина взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями

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В израильском МИД сообщили, что посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с министерством финансов возобновят работу в пятницу, 1 ноября.

Сообщается, что причиной конфликта стало решение Минфина взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU