Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября
Причиной конфликта стало решение Минфина взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями
Изменить размер текста:
В израильском МИД сообщили, что посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с министерством финансов возобновят работу в пятницу, 1 ноября.
Сообщается, что причиной конфликта стало решение Минфина взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU