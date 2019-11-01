Оформлять ДТП онлайн можно будет в пяти регионах

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-01T10:12:36+03:00

Водители из пяти регионов РФ смогут оформлять протоколы о ДТП в специальном мобильном приложении Фото: Сергей ГАПОН

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Сервис «Европротокол онлайн» станет доступным в пяти регионах РФ. Через него можно будет оформить информацию о дорожном происшествии для страховой компании и сэкономить время, так как не придется ждать сотрудников полиции.

Пока новшество будет доступно не всем российским водителям, а только тем, кто живет в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

В Минкомсвязи рассказали, что функционировать сервис начнет уже с 1 ноября. Достаточно скачать приложение «Помощник ОСАГО» в Google Play и App Store.

Изначально планировалось запустить тестирование в четырех регионах, но власти Татарстана проявили инициативу и попросили разработчиков добавить их в список.

Приложение было разработано Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ЦБ при поддержке Минкомсвязи.

- Чтобы оформить такой протокол, достаточно, чтобы приложение было установлено на телефоне одного из участников ДТП. Все данные о владельце авто и его документах программа будет брать с Госуслуг, необходимо чтобы профили имели оба участника происшествия, - пояснили «Известиям» в Минкомсвязи.

Приложение будет предлагать несколько вариантов оформления ДТП: с фото и без него. Но во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.

Заполненные документы моментально поступают в базу РСА, а в приложении приходит уведомление о фиксации. После этого водители могут спокойно покидать место аварии, не переживая о выплатах по страховке.

В пресс-службе РСА отметили, что имеется еще одна аналогичная программа «ДТП.Европротокол». Они будут работать параллельно и воспользоваться можно любой из них.

Кстати, с октября, когда максимальный размер выплат увеличили до 400 тыс. рублей для всех регионов России (до этого он действовал только в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях), количество оформленных через приложение «ДТП.Европротокол» аварий выросло в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU