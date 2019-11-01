"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-01T10:10:07+03:00

Генсек НАТО находился с визитом на Украине 30 и 31 октября

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В Интернете пользователи высмеяли совместную фотографию украинского лидера Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На фото лидер Незалежной стоит перед сидящим генеральным секретарем Альянса.

Комментаторы сравнили Зеленского со школьником, отвечающим на уроке перед учителем и официантом, который обслуживает клиента.

- Картина маслом - учитель и примерный ученик, - пошутил один пользователь.

- Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне, - иронично отметил другой.

- Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку, - иронично подчеркнул комментатор.

- Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю, - пошутил пользователь Сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU