"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского
В Интернете пользователи высмеяли совместную фотографию украинского лидера Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На фото лидер Незалежной стоит перед сидящим генеральным секретарем Альянса.
Комментаторы сравнили Зеленского со школьником, отвечающим на уроке перед учителем и официантом, который обслуживает клиента.
- Картина маслом - учитель и примерный ученик, - пошутил один пользователь.
- Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне, - иронично отметил другой.
- Посланец хозяина приехал. Нужно держать стойку, - иронично подчеркнул комментатор.
- Так вы говорите, что вам 42 и вы не лох? Записываю, - пошутил пользователь Сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU