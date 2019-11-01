Предприниматели смогут жаловаться на проверяющих через «Зеркальный реестр»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-01T10:36:29+03:00

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Предприниматели получили возможность жаловаться на проверяющих через сервис «Зеркальный реестр», который начал работать на портале «Бизнес-навигатор МСП» (smbn.ru). Новый канал позволяет обратиться сразу в несколько надзорных органов и пожаловаться на несправедливость.

Сервис был создан по поручению президента. Получение обратной связи о проведенных проверках в онлайн-режиме от субъектов малого и среднего бизнеса — главный функционал «зеркального реестра».

- Через портал предприниматель сможет обратиться в Генеральную прокуратуру буквально в один клик. Каждый инспектор должен знать, что если он идет на нарушения и вносит заведомо недостоверные сведения в документы, то его постигнет кара через этот механизм, - считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

На каждое обращение предпринимателя в контролирующих органах подготовят ответ и пришлют его на адрес.

Чтобы получить доступ к приложению необходимо иметь учетную запись в ЕСИА и зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП» (smbn.ru), отследить все проверки во вкладке «Найти проверки, чтобы оставить обратную связь».

В приложении можно будет посмотреть расписание плановых проверок.

Предприниматели отметили, что это важный сервис, так как с превышением полномочий со стороны проверяющих приходится сталкиваться довольно часто, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU