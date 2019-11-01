2019-11-01T10:47:55+03:00
Экономика

Тульская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по экспортной активности

Тульские предприятия производят высокотехнологичную продукцию, с успехом конкурирующую на рынке
Ирина СУХАНОВА
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Тульская область вошла в Топ-5 регионов, лидирующих по экспортной активности. Рейтинг инновационного развития субъектов РФ составил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», изучив экономику российских регионов сразу по нескольким позициям.

Эксперты составили пять спецрейтингов, оценивающих социально-экономические условия инновационной деятельности в регионах по разным критериям. Тульская область вошла в пятерку регионов-лидеров с наибольшей экспортной активностью. Кроме Тулы в Топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская и Смоленская области.

На первые строчки рейтинга Тульская область попала благодаря крупнейшим промышленным предприятиям региона, выпускающим экспортоориентированную высокотехнологичную продукцию, с успехом конкурирующую на рынке. В области активно развиваются металлургическая, химическая и радиоэлектронные отрасли. Лидеры региональной промышленности – предприятия «Евраз Ванадий-Тула», «Щекиноазот», «Полема», «Новомосковский «Азот», «Тулачермет», «Пластик», «Аэрозоль Новомосковск», «Косогорский металлургический завод», «Проктер энд Гэмбл Новомосковск», «Полипласт-Новомосковск» и другие производства.

Правительство Тульской области в партнерстве с АО «Российский экспортный центр» стимулирует экспортные предприятия региона участвовать в международных выставках, побуждая их выходить на внешний рынок. В октябре 2019 года в программу Минпромторга РФ, компенсирующую из федерального бюджета затраты по экспорту высокотехнологичной продукции, вошли 11 корпоративных программ повышения конкурентоспособности тульских предприятий. Министерство промышленности и науки Тульской области привлекает к программе экспортной акселерации региональные предприятия, участвующие в реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Программа организована Российским экспортным центром для помощи перспективному несырьевому бизнесу в эффективном выходе на международные рынки.

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@TrueKPRU
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