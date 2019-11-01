2019-11-01T10:59:07+03:00
Происшествия

В Подмосковье малышка упала с 17 этажа и осталась жива

Падение 4-летней девочки смягчило дерево
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье 4-летняя девочка упала с 17 этажа и осталась целаВ Подмосковье 4-летняя девочка упала с 17 этажа и осталась целаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Четырехлетняя жительница поселка Дубки в Московской области родилась в рубашке. Девочка упала из окна квартиры, расположенной на 17 этаже, и осталась жива.

Иначе как чудо этот случай не назвать, с такой характеристикой соглашаются даже медики.

В момент, когда все произошло малышка была дома со старшей сестрой. «нянька» вышла в магазин, а девочка осталась одна. Что произошло дальше остается только гадать. Видимо решила посмотреть не возвращается ли домой сестренка и забралась на окно, которое было открыто.

В итоге девочка рухнула вниз с огромной высоты. Ее нашли лежащую на земле прямо под деревом. Видимо оно смягчило падение крохи и помогло остаться в живых.

- Все случилось у дома №27 на улице Дружбы. Как именно произошло падение, не видел никто. Предполагают, что ребенок зацепился за дерево, и это смягчило падение, - рассказывает Светлана Г. интернет-газете «Подмосковье сегодня».

Сейчас пострадавшая в больнице, она в сознании, двигается и разговаривает.

Врачи насчитали на теле девочки много ушибов и ссадин, а руку поместили в гипс, так как она была сломана.

Тем не менее, жизни счастливицы ничего не угрожает.

.В пресс-службе Минздрава МО подтвердили, что девочка поступила в Одинцовскую ЦРБ, но сообщать какие-либо подробности не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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