Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
Ранее российского режиссера обвиняли в мошенничестве при реализации проекта "Платформа"
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Московский Мещанский суд отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова и остальных фигурантов уголовного дела подписку о невыезде.
Напомним, российского режиссера и его коллег ранее обвиняли в мошенничестве при реализации проекта "Платформа".
На данной мере настаивала прокуратура: по ее мнению, в противном случае Кирилл Серебренников может скрываться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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