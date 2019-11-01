2019-11-01T12:01:36+03:00
Общество

Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде

Ранее российского режиссера обвиняли в мошенничестве при реализации проекта "Платформа"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Московский Мещанский суд отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова и остальных фигурантов уголовного дела подписку о невыезде.

Напомним, российского режиссера и его коллег ранее обвиняли в мошенничестве при реализации проекта "Платформа".

На данной мере настаивала прокуратура: по ее мнению, в противном случае Кирилл Серебренников может скрываться.

Первый поклон Кирилла Серебренникова после ареста.Стас ТЫРКИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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