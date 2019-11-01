В Минобороны РФ продемонстрировало кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку
Минобороны РФ сообщает, что в Калужской области продолжается перевооружение первого в ВС России соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
Уникальные кадры загрузки Ярсов в пусковую установку. В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования.
В этом году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку, пишет сайт телеканала "Звезда".
ИСТОЧНИК KP.RU