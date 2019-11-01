2019-11-01T13:07:29+03:00
Происшествия

Задержан охранник, пустивший убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре

Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты, открыл ему входную дверь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-МареЗадержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-МареФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Полиция задержала охранника, пустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре. Напомним, накануне стало известно о том, что неизвестный мужчина проник на территорию детсада и убил шестилетнего ребенка.

Как сообщает СК РФ, мужчина позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв его за родителя одного из детей.

От полученных ранений ребенок скончался на месте. Стал ли он случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока выясняется Следственным комитетом.

Также стало известно о том, что суд арестовал подозреваемого в убийстве воспитанника детсада в Нарьян-Маре. По предварительным данным, мужчина стоит на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что убийца шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара верил, что преступление сделает его богатым. До этого мужчина был осужден за использование нацистской символики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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