На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-01T13:32:42+03:00

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Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после завершения конфликта в Донбассе РФ должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.

- Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион, - заявил политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU