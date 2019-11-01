На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса
С данной инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий
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Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после завершения конфликта в Донбассе РФ должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
- Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион, - заявил политик.
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ИСТОЧНИК KP.RU