2019-11-01T13:46:10+03:00
Звезды

В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»

Любой российский школьник сможет расширить свой кругозор в сфере кино, музыки, архитектуры и театра в рамках проекта
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проект Минкультуры, Минпросвещения и Яндекса, мультимедийный тест «Культурного марафона», пройдет на территории России с 1 по 14 ноября.

В рамках мероприятия каждый российский школьник сможет расширить свой кругозор в сфере кино, музыки, архитектуры и театра.

Сообщается, что онлайн-тест рассчитан не на проверку знаний, а на знакомство учащихся школ разного возраста с богатством российской и мировой культуры. В рамках проекта детям будет предложено прослушать музыкальные композиции, ознакомиться с фрагментами фильмов и спектаклей, а также изучить эскизы архитекторов и отвечать на вопросы.

Организаторы проекта отмечают: чтобы пройти онлайн-тест, необходимо зарегистрировать учащегося школы на сайте education.yandex.ru/culture. Участники, ответившие на вопросы теста с 1 по 14 ноября, получат грамоты и специальные подарки от Яндекс.Музыки и КиноПоиска.

Более того, на сайте проекта каждый учитель или родитель может изучить сценарии занятий по кино, театру, музыке и архитектуре и провести по ним урок в школе или дома. Марафон завершится трансляцией спектакля «Алиса в Зазеркалье» московского театра «Мастерская Петра Фоменко» 17 ноября.

Ранее сайт kp.ru россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь. Более 66% опрашиваемых пользователей сервиса Яндекс.Музыка заявили, что хотели бы, чтобы на их похоронах играла музыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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