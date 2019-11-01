Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холланд пополнит состав «Ювентуса» зимой за 40 миллионов евро

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-01T13:59:16+03:00

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Выступающий за «Зальцбург» и то и дело оформляющий хет-трики в Лиге Чемпионов Эрлинг Холланд уже привлек внимание как минимум двух-трех топ-клубов.

В частности, молодым нападающим интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Уле-Гуннар Сульшер уже тренировал Холланда в норвежском «Мольде» и, конечно, не против увидеть его в «Манчестере Юнайтед», но руководство «дьяволов» пока не сделало никаких шагов для трансфера.

В отличии от руководства «туринцев». Нападение «Ювентуса» в данный момент состоит из довольно возрастных форвардов: Криштиану Роналду (34), Гонсало Игуаин (31), Пауло Дибала (25), Федерико Бернардески (25). Эрлингу Холланду 19 лет, а он уже отметился хет-триками в Лиге Европы и Лиге Чемпионов.

Свой хет-трик в Лиге Чемпионов Холланд оформил всего за один тайм против «Генка». «Зальцбург» выиграл со счетом 6-2. Первый гол норвежец оформил уже на 2-й минуте матча, вписав себя в историю. Среди авторов хет-триков в Лиге Чемпионов были только Уэйн Руни и Рауль.

Николо Шира, журналист La Gazzetta dello Sport, сообщает что руководство «Ювентуса» и агент игрока Мино Райола вступили в фазу активных переговоров. Туринцы предлагают за Холланда 35-40 миллионов евро, Райола ведет переговоры. Вполне возможно, «Ювентус» получит нового форварда уже зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU