Жителей Москвы предупредили о пробках из-за снега и гололедицы в пятницу вечером
В ЦОДД рекомендовали москвичам выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00
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Центр организации дорожного движения Москвы предупредил москвичей об осложнении движения из-за снега и гололедицы. Автомобилистов просят заранее планировать вечерние поездки и по возможности пользоваться городским транспортом.
Москвичам рекомендовали выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU