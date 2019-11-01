Жителей Москвы предупредили о пробках из-за снега и гололедицы в пятницу вечером

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-01T14:44:52+03:00

В ЦОДД рекомендовали москвичам выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00

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Центр организации дорожного движения Москвы предупредил москвичей об осложнении движения из-за снега и гололедицы. Автомобилистов просят заранее планировать вечерние поездки и по возможности пользоваться городским транспортом.

Москвичам рекомендовали выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU