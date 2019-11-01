СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-01T15:28:45+03:00

МИД РФ: "Белые каски" совместно с террористами готовят провокации в Сирии с использованием химоружия Фото: ТАСС

Мария Захарова подчеркнула, что целью этого является подрыв мирного процесса в стране

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Официальные представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неправительственная организация «Белые каски» совместно с террористами планируют проведение провокаций с использованием химоружия в Сирии.

Целью провокаций,по словам Захаровой, является подрыв мирного процесса в стране.

- По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает в Организацию объединенных наций, "белокасочники" с террористами готовят новые химические провокации в Сирии, - отметила Захарова.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что американский лидер Дональд Трамп согласовал выделение 4,5 миллиона долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски".

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона была разочарована решением лидера Штатов. По ее словам, Россия публично предоставляла доказательства устойчивых связей "Белых касок" с террористическими структурами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Захарова заявила, что России не понятны цели присутствия войск США в Сирии. Вашингтон уже несколько раз сообщал о выводе своих военных из республики, но они до сих пор там.

ИСТОЧНИК KP.RU