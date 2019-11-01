2019-11-01T15:41:32+03:00
Политика

Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Изначально процесс поставок российских ЗРС планировали завершить весной 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москва досрочно завершила поставки С-400 в ТурциюМосква досрочно завершила поставки С-400 в ТурциюФото: REUTERS
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Москва досрочно завершила поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию», - сказал гендиректор госорганизации.

Михеев также сообщил, что было создано и открыто первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии.

Напомним, поставки российских ЗРС начались в середине июля текущего года. Изначально сообщалось, что процесс поставок должен закончиться к апрелю 2020 года.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара запустит С-400 на боевое дежурство уже в начале следующего года. Однако, по словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акар, работы по введению в эксплуатацию российских ЗРС в полном объеме продлятся до весны 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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