2019-11-01T16:31:20+03:00
Экономика

В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов

Примерно на такую же величину подорожание происходит ежегодно
Елена АКИМОВА
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В Молочном союзе РФ заверили, что нет никаких оснований для подорожания молокаВ Молочном союзе РФ заверили, что нет никаких оснований для подорожания молокаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Российском союзе предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) заверили, что цены на молочную продукцию сильно расти не будут. Максимальное подорожание, которое может произойти не превысит 3 процентов.

На такую же величину ценники увеличиваются ежегодно. Тем не менее, у доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Михаила Перельмана есть все основания полагать, что подорожание в 2020 году оставит 10-12%.

Исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая опровергает данный прогноз. Она уверена, что нет ни одной предпосылки для таких выводов.

- Каждую осень происходит сезонное повышение на 1,5-3%, это происходит из-за того, что осенью коровы начинают меньше доиться. Но это небольшой показатель, до 10-12 точно не дойдет, - комментирует эксперт ИА «НСН».

Но в своих прогнозах Перельман делает ставку вовсе не на сезонный фактор, а на применение системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка.

На это Маницкая отвечает, что ни в одной из сфер «Меркурий» не привел к существенному росту цен.

Система сертификации была введена 1 января 201 года на мясную, рыбную продукцию, а с 1 июля также была введена электронная сертификация на основные молочные продукты – сыр, масло, сгущенное и сухое молоко, кисломолочных продуктов (йогурт, кефир, творог и так далее), а также для мороженого, сообщает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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