2019-11-01T16:49:35+03:00
Политика

В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс

Сенаторы отметили, что троить должен тот, кто разрушил
Елена АКИМОВА
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В Совфеде отметили, что Россия не собирается платить за разрушенный Киевом ДонбассВ Совфеде отметили, что Россия не собирается платить за разрушенный Киевом ДонбассФото: REUTERS
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Сенаторы сразу от нескольких регионов сошлись во мнении, что новости из Украины с предложением заплатить за разрушенный Донбасс, абсурдны. Россия никому и ничего не должна, а восстанавливать регион должны те, кто его разрушил

Таким мнением с телеканалом «360» поделились сенаторы Владимир Джабаров и Франц Клинцевич.

- Вообще, восстанавливает тот, кто разрушает. Насколько мне известно, Россия Донбасс не разрушала, - напомнил Джабаров.

И указал фамилии тех, кто в свое время вводили войска в Донбасс, а значит причастны к разрушениям больше всех. Это Порошенко и Турчинов.

- Мы никому ничего не должны, ничего платить не будем. В ближайшее время, если Украина будет вести себя подобным образом, Донбасс станет абсолютно самостоятельным, - спрогнозировал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с России стоит потребовать «репатриаций» на восстановление региона.

Киевские власти тоже обещают посодействовать с финансами, но деньги пойдут только на подконтрольную часть Луганской и Донецкой областей

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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