В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
Сенаторы сразу от нескольких регионов сошлись во мнении, что новости из Украины с предложением заплатить за разрушенный Донбасс, абсурдны. Россия никому и ничего не должна, а восстанавливать регион должны те, кто его разрушил
Таким мнением с телеканалом «360» поделились сенаторы Владимир Джабаров и Франц Клинцевич.
- Вообще, восстанавливает тот, кто разрушает. Насколько мне известно, Россия Донбасс не разрушала, - напомнил Джабаров.
И указал фамилии тех, кто в свое время вводили войска в Донбасс, а значит причастны к разрушениям больше всех. Это Порошенко и Турчинов.
- Мы никому ничего не должны, ничего платить не будем. В ближайшее время, если Украина будет вести себя подобным образом, Донбасс станет абсолютно самостоятельным, - спрогнозировал Клинцевич.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с России стоит потребовать «репатриаций» на восстановление региона.
Киевские власти тоже обещают посодействовать с финансами, но деньги пойдут только на подконтрольную часть Луганской и Донецкой областей
ИСТОЧНИК KP.RU