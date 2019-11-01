В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-01T17:12:25+03:00

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В Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам Балтики. Монумент располагался рядом со Штабом морских сил Латвии.

Местные жители были удивлены данным фактом. Памятник исчез ночью и только утром заметили, что он исчез. Никаких сообщений об инициаторах сноса пока не поступало.

Историки отмечают, что на территории страны множество подобных памятных мест. Как правило они располагаются у воинский частей. После вывода советских войск за ними продолжают ухаживать военнослужащие и активисты.

Латвийский историк Александр Ржавин отметил, что конкретно за исчезнувшим памятником следили, он не был запущенным, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Он так же отметил, что все случаи снова военных памятников схожи. Никогда не говорится о том, что есть пункты восстановления испорченных исторических монументов.

- То есть если памятник демонтировали, взорвали, увезли, Латвия имеет полное право забыть об этом монументе навсегда, - приводи слова Ржавина "Свободная пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU