Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
Пассажирский лайнер SuperJet-100 авиакомпании «Ямал» рейса «Тюмень – Санкт-Петербург» готовится к экстренной посадке в Тюмени. По предварительным данным причиной стал отказ двигателя воздушного судна. На данный момент самолет вырабатывает топливо
«По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо», - сказал источник «Интерфакс».
Сообщается, что левый двигатель отказал сразу после взлета.
Самолет направлялся в питерский аэропорт Рощино. На борту самолета 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четверо членов экипажа.
Напомним, в четверг, 25 октября, самолет рейса «Москва-Братислава» авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за попадания птицы в один из двигателей воздушного судна. Командир лайнера оперативно принял решение о возврате в московскую авиагавань. Борт был заменён на резервный.
Самолет кружит, вырабатывая топливо Фото: www.flightradar24.com/
ИСТОЧНИК KP.RU