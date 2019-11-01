Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-01T17:48:43+03:00

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Пассажирский лайнер SuperJet-100 авиакомпании «Ямал» рейса «Тюмень – Санкт-Петербург» готовится к экстренной посадке в Тюмени. По предварительным данным причиной стал отказ двигателя воздушного судна. На данный момент самолет вырабатывает топливо

«По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо», - сказал источник «Интерфакс».

Сообщается, что левый двигатель отказал сразу после взлета.

Самолет направлялся в питерский аэропорт Рощино. На борту самолета 83 пассажира, в том числе двое детей, а также четверо членов экипажа.

Напомним, в четверг, 25 октября, самолет рейса «Москва-Братислава» авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково из-за попадания птицы в один из двигателей воздушного судна. Командир лайнера оперативно принял решение о возврате в московскую авиагавань. Борт был заменён на резервный.

Самолет кружит, вырабатывая топливо Фото: www.flightradar24.com/

ИСТОЧНИК KP.RU