2019-11-01T17:54:44+03:00
Происшествия

Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Заммэра Москвы сообщил, что в квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидированКрупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
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Крупный пожар в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы удалось ликвидировать. На данный момент идет проливка здания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ликвидирован очаг возгорания в течение 30 минут. Открытого горения нет. Ведется проливка»,- передает «Интерфакс» слова заммэра.

Бирюков сообщил, что в квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем. По предварительным данным, это могло иметь место неосторожное обращение с огнем

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в результате пожара в доме на улице Большая Сухаревская пострадали пять человек. Они наглотались дыма. Спасены были 28 человек. Изначально огонь охватил квартиру на 2 этаже, после чего распространился на третий и четвертые этажи, а также проник в лифтовую шахту, которая позже обвалилась.

В центре Москвы горит жилое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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