Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Крупный пожар в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы удалось ликвидировать. На данный момент идет проливка здания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Ликвидирован очаг возгорания в течение 30 минут. Открытого горения нет. Ведется проливка»,- передает «Интерфакс» слова заммэра.
Бирюков сообщил, что в квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем. По предварительным данным, это могло иметь место неосторожное обращение с огнем
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в результате пожара в доме на улице Большая Сухаревская пострадали пять человек. Они наглотались дыма. Спасены были 28 человек. Изначально огонь охватил квартиру на 2 этаже, после чего распространился на третий и четвертые этажи, а также проник в лифтовую шахту, которая позже обвалилась.
В центре Москвы горит жилое здание.
ИСТОЧНИК KP.RU