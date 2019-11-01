Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-01T17:54:44+03:00

Заммэра Москвы сообщил, что в квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем [видео]

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар в жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы удалось ликвидировать. На данный момент идет проливка здания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ликвидирован очаг возгорания в течение 30 минут. Открытого горения нет. Ведется проливка»,- передает «Интерфакс» слова заммэра.

Бирюков сообщил, что в квартире, где был очаг возгорания, проживал мужчина, злоупотреблявший алкоголем. По предварительным данным, это могло иметь место неосторожное обращение с огнем

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в результате пожара в доме на улице Большая Сухаревская пострадали пять человек. Они наглотались дыма. Спасены были 28 человек. Изначально огонь охватил квартиру на 2 этаже, после чего распространился на третий и четвертые этажи, а также проник в лифтовую шахту, которая позже обвалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741471" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы горит жилое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU