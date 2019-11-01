Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-01T18:10:47+03:00

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В пятницу, 1 ноября, Верховный Суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации движение «За права человека» из-за «грубого и неустранимого нарушения оформления деятельности» организации.

«Административное исковое заявление Минюста удовлетворить, ликвидировать движение и его структурные подразделения», - говорится в решении ВС.

Движение «За права человека» намерено обжаловать решение Верховный Суд России, который удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации этой организации. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Андропов.

Напомним, 13 февраля, Минюст включил движение «За права человека» в список иностранных агентов. Ведомство установило соответствие организации этому статусу в ходе внеплановой документарной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU