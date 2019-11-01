Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-01T18:29:52+03:00

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Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровоглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Украина считает одним из свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing, рассказал о допросе европейских следователей во время его содержание под стражей в Киеве.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — сказал экс-командир ДНР в интервью журналисту Кириллу Вышинскому, которое опубликовало агентство РИА Новости.

Напомним, в июне Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины и вывезли в Киев, где он несколько месяцев находился под стражей. Бывший командир вернулся в Россию вместе Вышинским в сентябре в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35». В сентябре также появилась информация Нидерланды перевели Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU