2019-11-01T18:48:08+03:00
Общество

Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии

Теперь российскому певцу запрещен въезд на территорию прибалтийской республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в ЛатвииПевца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в ЛатвииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Латвии российского певца Григория Лепса объявили персоной нон грата. Теперь исполнителю запрещен въезд на территорию прибалтийской республики.

Как сообщил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич такое решение было принято на основании оценок служб безопасности республики.

«Основываясь на оценки служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», - написал министр на своей странице в Facebook.

Как писал ранее сайт kp.ru, в конце июля латвийский министр юстиции Латвии Янис Борданс обругал главу МВД Латвии Сандиса Гирденса за поход на концерт Лепса. После чего потребовали запретить въезд певца в республику. Латвийские депутаты поддержали инициативу и назвали певца «одним из любимых исполнителей русской мафии».

Напомним, что в май Литва внесла Лепса в свой «черный список». Теперь российский певец не может посещать две прибалтийские республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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