2019-11-01T19:25:30+03:00
Общество

Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий

В ведомстве предложили исключить ряд документов из перечня для предоставления в ПФР
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсийМинтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, упрощающий порядок назначения и выплаты пенсий, исключив для предоставления в Пенсионный Фонд ряд документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде отмечают, что проект разработан для оптимизации порядка предоставления документов в ПФР. Кроме того, ведомство предлагает считать основанием для начисления пенсий сведения в федеральных государственных информационных системах. Речь идет о реестре инвалидов, Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также реестре записей актов гражданского состояния.

Напомним, ранее была представлена новая система пенсионных накоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа