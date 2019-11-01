Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий

СЕГОДНЯ 19:25 2019-11-01T19:25:30+03:00

В ведомстве предложили исключить ряд документов из перечня для предоставления в ПФР

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Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, упрощающий порядок назначения и выплаты пенсий, исключив для предоставления в Пенсионный Фонд ряд документов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде отмечают, что проект разработан для оптимизации порядка предоставления документов в ПФР. Кроме того, ведомство предлагает считать основанием для начисления пенсий сведения в федеральных государственных информационных системах. Речь идет о реестре инвалидов, Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также реестре записей актов гражданского состояния.

Напомним, ранее была представлена новая система пенсионных накоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU