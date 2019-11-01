2019-11-01T19:56:46+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»

Ранее украинский министр заявил, что Москва должна заплатить за восстановление Донбасса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комментируя требование Киева о выплате Украине «репарации» на восстановление Донбасса после завершения конфликта в регионе, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил вспомнить, кто начал эту войну.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия не является участником этого «внутриукраинского конфликта» и подчеркнул, что в настоящее время Москва «делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Москва должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса, чтобы «обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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