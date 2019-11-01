В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Комментируя требование Киева о выплате Украине «репарации» на восстановление Донбасса после завершения конфликта в регионе, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил вспомнить, кто начал эту войну.
«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», - сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Россия не является участником этого «внутриукраинского конфликта» и подчеркнул, что в настоящее время Москва «делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы».
Как писал сайт kp.ru, ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Москва должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса, чтобы «обеспечивать связь с теми гражданами, которые верят в успех Украины».
ИСТОЧНИК KP.RU