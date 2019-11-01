2019-11-01T20:29:09+03:00
Политика

В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»

Жители города устроили акцию против применения «формулы Штайнмайера» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»Фото: REUTERS
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Когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Тернополь для представления нового губернатора, местные жители встретили украинского лидера криками «позор». Националистически настроенные горожане устроили акцию «нет капитуляции» - против применения «формулы Штайнмайера», которая предусматривает разведение сил в ДНР и ЛНР.

На видеозаписи, опубликованной на странице издания «Цензор.Нет» в Facebook видно, что когда украинский лидер прибыл в здание государственной областной администрации Тернополя, он прошел через «коридор», организованный участниками акции. Горожане кричали «позор», а некоторые принесли плакаты «нет капитуляции».

Напомним, 3 октября состоялось подписание «формулы Штайнмайера», которая вызвала серию массовых протестов в Киеве. Сторонники бывшего лидера Украины Петра Порошенко и ультраправые националисты назвали их акцией «против капитуляции». Они требуют отметить предусмотренный «формулой» развод войск в Золотом и Петровском. Между тем, 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале разведения войск в населенном пункте Золотое

В Тернополе президенту Украины Владимиру Зеленскому устроили коридор позора .

ИСТОЧНИК KP.RU

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