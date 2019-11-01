Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала

СЕГОДНЯ 21:36 2019-11-01T21:36:47+03:00

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Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутат от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко объявил о решении подать в отставку после того, как журналисты уличили его в телефонной переписке о предоставлении сексуальных услуг, которую он вел прямо в зале заседаний.

«С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета», - написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Яременко заявил, что решение было принято из-за давления коллег. Он также уточнил, что передаст свое прошение об отставке главе Верховной Рады Украины «только когда и если решение об отставке примет фракция партии "Слуга народа"».

Отметим, что накануне из-за секс-скандала свой пост покинула член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл. Свое отставку конгрессвумен назвала «самым трудным из всего, что ей когда-либо приходилось делать»

ИСТОЧНИК KP.RU