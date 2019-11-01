СЕГОДНЯ 21:38 2019-11-01T21:38:44+03:00

В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ* Фото: REUTERS

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В пятницу, 30 октября, стало известно о задержании в Турции двух россиянок, которых подозревают в связи с запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*.

Как сообщает телеканал TRT Haber женщинам было выдано «красное уведомление». Их задержали в приграничной провинции Килис на юге Турции. Россиянки пытались пересечь границу страны. С ними было трое детей.

После задержания женщин и детей передали в иммиграционные органы турецкой провинции.

Напомним, в начале августа в Казани сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух таксистов, которых заподозрили в связи с группировкой ИГИЛ*. По версии следствия мужчин готовили теракты: у них была найдена взрывчатка.

* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

ИСТОЧНИК KP.RU