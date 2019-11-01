В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
В пятницу, 30 октября, стало известно о задержании в Турции двух россиянок, которых подозревают в связи с запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*.
Как сообщает телеканал TRT Haber женщинам было выдано «красное уведомление». Их задержали в приграничной провинции Килис на юге Турции. Россиянки пытались пересечь границу страны. С ними было трое детей.
После задержания женщин и детей передали в иммиграционные органы турецкой провинции.
Напомним, в начале августа в Казани сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух таксистов, которых заподозрили в связи с группировкой ИГИЛ*. По версии следствия мужчин готовили теракты: у них была найдена взрывчатка.
* ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
ИСТОЧНИК KP.RU