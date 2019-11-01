2019-11-01T22:06:04+03:00
Общество

Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях

Самыми «любвеобильными» оказались Севастополь и Республика Крым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетяхЭксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетяхФото: REUTERS
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К Дню народного единства компания Brand Analytics выяснила, как россияне выражают эмоции в социальных сетях. Специалисты проанализировали посты и комментарии граждан, при помощи которых определили соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти.

Так называемый «Индекс любви» в среднем по стране составил 4,7. То есть о любви пишут больше, чем о ненависти, в 4,7 раза. По регионам это показатель находится в диапазоне от 3,1 до 6,5.

В исследовании участвовали публикации в период с 20 по 30 октября 2019 года. За основу были взяты 580 млн публичных постов и комментариев из России в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах и т.д. за исключением репостов и рекламных сообщений.

В результате анализы эксперты установили, что сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа, осталось 1,1 млн, 82,7% сообщений – признания в любви, и только 17,3% – о ненависти.

Что касается регионов, что возглавили рейтинг «Индекса любви» Севастополь и Республика Крым, 6,5 и 6,3 соответственно, а также Костромская область (6,1) и Ненецкий автономный округ с индексом (6,0) и Краснодарский край с индексом.

Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях

Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях

Отметим, что индекс изменился в позитивную сторону. В этом году в «наименее любвеобильных регионах страны» индекс составил 3,1 против 2,5 в 2018 году, а максимум в 6,5 против 5,3 в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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