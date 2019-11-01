Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко. Его обвиняют в злоупотреблении властью и хищении государственных средств во время ремонта Шулявского моста в украинской столице.
«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», - цитируют РБК-Украина сообщение бюро.
Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал украинский высшей антикоррупционный суд.
Отметим, что ранее мэр Киева напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке в киевской столице.
Напомним, в августе Кличко допросили в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с арендой земельного участка для строительства жилого дома в столицы незалежной.
В начале сентября украинское правительство согласовало увольнение мэра Киева с должности председателя Киевской госадминистрации. Сам Кличко назвал такие действия властей незаконным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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