2019-11-01T22:25:38+03:00
Политика

Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко

Мэра Киева обвиняют в злоупотреблении властью и хищении бюджетных средств
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
НАБУ возбудил уголовное дело против КличкоНАБУ возбудил уголовное дело против КличкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко. Его обвиняют в злоупотреблении властью и хищении государственных средств во время ремонта Шулявского моста в украинской столице.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», - цитируют РБК-Украина сообщение бюро.

Начать расследование по подозрению в злоупотреблении властью потребовал украинский высшей антикоррупционный суд.

Отметим, что ранее мэр Киева напал на журналиста из-за вопроса о незаконной постройке в киевской столице.

Напомним, в августе Кличко допросили в качестве свидетеля по делу о возможных махинациях с арендой земельного участка для строительства жилого дома в столицы незалежной.

В начале сентября украинское правительство согласовало увольнение мэра Киева с должности председателя Киевской госадминистрации. Сам Кличко назвал такие действия властей незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях
В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала
Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа