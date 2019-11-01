Китаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашения

СЕГОДНЯ 22:40 2019-11-01T22:40:03+03:00

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Пекину и Вашингтону удалось договориться по основным торгово-экономическим вопросам.

Как сообщила телекомпания CNBC, соглашения по ряду вопросов достигнуто в ходе телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, в которых «серьезно и конструктивно» обсуждались основные вопросы по договору.

«(Китай и США) добились прогресса в различных областях и находятся в процессе обсуждения нерешённых вопросов», - сообщили в офисе главы американского Минфина.

Напомним, в ходе прошедших 25 октября США и КНР удалось согласовать торгово-экономические документам. В частности, стороны договорились, что Китай снимет запрет на ввоз мяса птицы из Соединенных Штатов.

Накануне, 31 октября, президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон и Пекин подпишут первую фазу торгового соглашения, составляющей 60% от общей суммы сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU