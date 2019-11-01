2019-11-01T22:40:03+03:00
В мире

Китаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашения

Вице-премьер Госсовета КНР и министр финансов Соедененных Штатов провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Китаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашенияКитаю и США удалось согласовать основные пункты торгового соглашенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пекину и Вашингтону удалось договориться по основным торгово-экономическим вопросам.

Как сообщила телекомпания CNBC, соглашения по ряду вопросов достигнуто в ходе телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, в которых «серьезно и конструктивно» обсуждались основные вопросы по договору.

«(Китай и США) добились прогресса в различных областях и находятся в процессе обсуждения нерешённых вопросов», - сообщили в офисе главы американского Минфина.

Напомним, в ходе прошедших 25 октября США и КНР удалось согласовать торгово-экономические документам. В частности, стороны договорились, что Китай снимет запрет на ввоз мяса птицы из Соединенных Штатов.

Накануне, 31 октября, президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон и Пекин подпишут первую фазу торгового соглашения, составляющей 60% от общей суммы сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тина Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения
В Белом доме сообщили о готовности к импичменту Трампа
Из горящего дома в центре Москвы помимо людей спасли и сову
Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко
Эксперты определили «Индекс любви» постов россиян в соцсетях
В Турции задержали двух россиянок по подозрению в принадлежности к ИГ*
Глава комитета Рады ушел в отставку после секс-скандала
Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России
В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта
В Тернополе Зеленского встретили криками «позор»
В Кремле прокомментировали требование Киевом «репараций»
Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО
Минтруд разработал законопроект по упрощению выплаты пенсий
Советником губернатора Тюменской области может стать каждый
Певца Григория Лепса объявили персоной нон-грата в Латвии
Свидетелю по делу рейса MH17 предлагали домик в Голландии за «нужные» сведения
Движение «За права человека» ликвидировал Верховный суд
Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
В Риге ночью демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
Число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи
Россию ждет «розовая» зима
В Совфеде с юмором отнеслись к требованию Украины заплатить за разрушенный Донбасс
В Молочном союзе заверили, что молоко прибавит в цене не более 3 процентов
В ЦОДД почитали сколько человек погибло с начала 2019 года из-за превышения скорости
Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа