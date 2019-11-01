Из горящего дома в центре Москвы помимо людей спасли и сову

СЕГОДНЯ 23:16 2019-11-01T23:16:56+03:00

В МЧС сообщили, хозяйка птицы была «безумно рада, на глазах были слезы» [видео]

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Помимо 28 человек из горящего жилом здании на Большой Сухаревской в центре Москвы сегодня спасли еще и сову. Об этом сообщили в МЧС.

«В ходе тушения пожара была спасена сова. Но, конечно же, найти хозяйку в процессе ликвидации пожара никто не пытался. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей», - передает «360» сообщение экстренных слуб.

В МЧС добавили, что хозяйка птицы нашлась и была «безумно рада, на глазах были слезы», женщина «благодарила огнеборцев за оказанную помощь».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате пожара в доме 1905 года постройки на улице Большая Сухаревская пострадали пять человек. Они наглотались дыма. Спасены были 28 человек. Очаг возгорания находился квартиру на 2 этаже, после чего распространился на третий и четвертые этажи, а также проник в лифтовую шахту, которая позже обвалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/741471" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы горит жилое здание.

ИСТОЧНИК KP.RU