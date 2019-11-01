2019-11-01T23:26:41+03:00
Спорт

Тина Канделаки поздравила «Матч ТВ» с днем рождения

Телеканалу исполнилось четыре года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тина Канделаки ведет передачу в утреннем эфире на Радио «Комсомольская правда»Тина Канделаки ведет передачу в утреннем эфире на Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ
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В пятницу, 1 ноября, телеканалу «Матч ТВ» исполнилось уже четыре года, и его генеральный продюсер Тина Канделаки поздравила федеральный спортивный канал с днем рождения.

«В день рождения можно подвести некоторые итоги нашей работы, и достижений за это время было немало. На канале работает прекрасная команда профессионалов, которые поверили мне, когда я говорила, что «Матч ТВ» — это всерьез и надолго. Мы сделали практически невозможное для российской аудитории и более чем в три раза увеличили количество женщин, смотрящих наши трансляции и околоспортивный контент», - написала популярная телеведущая на своей странице в соцсети.

Она отметила, что запуск этого проекта стал «самым большим вызовом» ее карьеры в медиа, и теперь у нее есть право гордиться качеством освещения крупнейших спортивных событий в нашей стране: канал транслирует мероприятия 70 видов спорта.

«Мы взяли на себя ответственность по монетизации спортивного контента, поскольку без денег наш спорт просто не будет развиваться», - подчеркнула Тина Канделаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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