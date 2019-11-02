В МИД Украины вызвали «на ковер» французского посла из-за слов Макрона об «украинских бандах»
В пятницу, 1 ноября, многие украинские СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал «бандами» граждан Незалежной, приезжающих в его страну в поисках работы.
Издания приводили выдержки из интервью лидера Пятой республики журналу Valeurs Actuelles, где он говорил о проблеме незаконной миграции и, в частности, заявил, что он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара» вместо «нелегальных украинских или болгарских банд».
«Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», - сообщила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
По ее словам, в итоге «стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, время от времени в МИД Незалежной вызывают послов разных стран, чтобы выразить им недовольство по тому или иному поводу. Например, недавно в ведомство вызывали посла Чехии из-за встречи президента этой страны Милоша Земана с русинами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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