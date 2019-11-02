Лавров: Россия и Китай не планируют создавать военный союз

СЕГОДНЯ 02:06 2019-11-02T02:13:32+03:00

Глава МИД отметил, что отношения РФ и КНР еще «никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отношения нашей страны с Китаем на сегодняшний день находятся очень высоком уровне, однако военный союз РФ и КНР создавать не планируют.

«Если мы говорим об отношениях с Китаем, то они никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах: в области экономики как фундамента наших отношений, обеспечения интересов наших стран на мировой арене», - сказал он в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

При этом глава российского МИД уточил, что «если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай такого военного союза создавать не планируют», потому что не желают использовать добрые российско-китайские отношения против других стран.

А вот «если под союзничеством понимать отстаивание международного права, основ мироустройства», а также «противодействие попыткам вмешиваться во внутренние дела других государств, тем более с применением силы, то да, в отстаивании этих принципов мы с Китаем – безусловные союзники», подчеркнул Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее он призвал международное сообщество не позволить США развалить систему контроля над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU