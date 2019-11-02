2019-11-02T02:30:55+03:00
В мире

В США начали расследование в отношении компании-владельца соцсети TikTok

Американские власти решили проверить, не угрожает ли национальной безопасности покупка Musical.ly китайской ByteDance Technology
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TikTok – соцсеть и платформа для обмена короткими видеороликамиTikTok – соцсеть и платформа для обмена короткими видеороликамиФото: REUTERS
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Пару лет назад китайская компания ByteDance Technology, владеющая социальной сетью TikTok, за миллиард долларов купила американский сервиса Musical.ly и объединила его со своей платформой. Однако в Соединенных Штатах заподозрили, что эта сделка может угрожать национальной безопасности страны, и решили провести расследование.

В России стремительно набирает популярность приложение для обмена видео TikTok.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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