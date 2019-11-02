Лавров призвал США представить доказательства ликвидации главаря ИГ*

СЕГОДНЯ 02:55 2019-11-02T03:09:25+03:00

Глава МИД отметил, что если аль-Багдади действительно уничтожен, то «американцы ликвидировали того, кого сами породили»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главаря ИГ* Бакра аль-Багдади «порождением» Соединенных Штатов, отметив, что российские военные не могут подтвердить, что он действительно уничтожен, а США доказательств его смерти так и не представили.

«Мы хотим получить дополнительную информацию. Всё было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительные факты – многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут», - сказал Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

Если же уничтожение аль-Багдади, которого ранее уже неоднократно объявляли убитым, – правда, то это, как отметил глава МИД, «наверное, позитивный шаг». Он напомнил, что ИГИЛ* как таковая возникла после незаконного вторжения американцев в Ирак и развала иракского государства.

«Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили», - добавил Сергей Лавров.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что американцам удалось уничтожить главаря ИГ*. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста. Правда, доказательств смерти аль-Багдади пока нет, и в Минобороны России усомнились в том, что эта информация соответствует действительности

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/740406" frameborder="0"></iframe> Аль-Багдади уничтожен в результате операции США на северо-востоке Сирии, заявил Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU