«Роскосмос» расторг контракт с ЦАГИ на производство ракеты «Ангара-1.2»

СЕГОДНЯ 03:42 2019-11-02T03:58:11+03:00

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Госкорпорация «Роскосмос» расторгла заключенный в июле этого года контракт с Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) на производство первой ракеты-носителя «Ангара-1.2», предназначенной для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35.

Контракт был расторгнут 30 октября по решению «Роскосмоса», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в его распоряжении. Агентство отмечает, что причинны такого решения госкорпорации в документах не указаны.

«Роскосмос» и Центр Хруничева подписали контракт на производство легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» 25 июля, его стоимость составляла более двух миллиардов рублей. Ракету должны были построить к 15 октября 2021 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что на космодроме «Восточный» идет строительство универсального стартового комплекса под ракету «Ангара» всех классов.

ИСТОЧНИК KP.RU