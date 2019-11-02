2019-11-02T04:23:09+03:00
Происшествия

В столкновении с боевиками погибли 35 солдат армии Мали

Правительство осудило террористическую атаку на военнослужащих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевикамиВ Мали 35 военных погибли в столкновении с боевикамиФото: REUTERS
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В результате очередного нападения экстремистов на военнослужащих Мали были убиты по меньшей мере 35 солдат местной армии, ранения получили десятки военных, передает агентство France Presse со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.

«По предварительным данным, число погибших составляет 35 человек», - сообщила армейская пресс-служба.

Правительство Мали осудило террористическую атаку боевиков, которая привела к многочисленным жертвам и большому числу раненых.

Отмечается, что пока ни одна из действующих в регионе вооруженных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, месяц назад десятки военных Мали погибли, отражая атаку экстремистов на два армейских лагеря, а в марте жертвами нападения боевиков на две деревни в центральной части Мали стали 134 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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