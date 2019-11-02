Врачи рассказали, как правильно выбрать шапку

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-02T05:27:09+03:00

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На этой неделе в Москве сильно похолодало, температура воздуха ночью опускалась ниже нуля градусов, и до зимы осталось всего ничего – месяц. Уже пора готовиться к скрипучим морозам и вьюгам, запасаться теплой одеждой. В связи с этим врачи дали несколько советов, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, как часто нужно ее стирать и чем чреват выбор слишком теплого головного убора.

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская предупреждает: зимой нельзя ходить без шапки, иначе можно заработать менингит.

«Голову надо беречь. Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Меховые наушники, которые так любит молодежь, шапку не заменят, потому что они защищают от холода только уши.

«Наушники – это чепуха, они закрывают уши, а как же все остальное? Охлаждение может стать очень плохим фактором, может возбудить дремлющие инфекции. Шапки обязательно нужно носить, они должны быть удобные, теплые, чтобы обязательно закрывали уши и лоб», - подчеркнула профессор Заславская. .

С ней совершенно согласна врач-трихолог, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас: головной убор в холодное время необходим, но его нужно выбирать по погоде, обязательно снимать в помещениях и транспорте, чтобы голова не потела, и почаще стирать.

«Шапку, как правило, мы не стираем так же часто, как нижнее белье, – хорошо если раз в месяц кто-то это делает, – на шапке скапливается очень много грибков и бактерий, которые могут спровоцировать раздражение кожи, тот же грибок вызывает перхоть», - пояснила специалист.

Врач посоветовала иметь в арсенале несколько шапок, хотя бы две: «пока одна в стирке, другую носим». Кроме того, Ольга Кохас рекомендует до морозов -10°C носить легкие трикотажные шапки, «чтобы не перепарить голову», из тонкой шерсти или натуральных тканей, но ни в коем случае не синтетических.

«А если мы уже берем дальше, температуру минус 10 – минус 15, то шапку уже с каким-то утеплителем, сейчас много шапок с войлочным утеплителем, что прекрасным образом влияет на сохранение температуры», - отметила врач.

Кроме того, специалисты предупреждают, что слишком теплые шапки не по погоде могут вызвать головную боль.

ИСТОЧНИК KP.RU