Немецкий дантист вырвал самый длинный зуб в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 05:38 2019-11-02T06:09:24+03:00

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Стоматолог из немецкого города Оффенбах по имени Макс Лукас вырвал самый длинный человеческий зуб в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Во вторник, 29 октября, дантист получил соответствующий сертификат, подтверждающий, что теперь он является мировым рекордсменом, сообщает издание Mopo.

Как рассказал сам Макс Лукас, в сентябре 2018 года в Майнце к нему обратился пациент с жалобами на сильную боль в верхней челюсти. После осмотра и рентгенограммы врач пришел к выводу, что зуб спасти е получится, только удалять. По словам дантиста, процедура была не для слабонервных.

А когда все закончилось, стоматолог измерил вырванный зуб и был поражен: его длина составила почти четыре сантиметра – 37,2 миллиметра. Рекорд!

«Я собрал и представил все доказательства», - приводит издание слова стоматолога.

Правда, признания пришлось ждать больше года. После многих вопросов и испытаний Макс Лукас, наконец, сможет повесить на стену в своем кабинете заветный документ от Книги рекордов Гиннесса. Имя бывшего обладателя самого длинного зуба в мире не называется.

К слову, как писал сайт kp.ru, минувшим летом шведские правоохранительные органы раскрыли аферу с участием нескольких стоматологических клиник, зарабатывавших большие деньги на лечении здоровых зубов.

ИСТОЧНИК KP.RU