2019-11-02T06:34:29+03:00
Происшествия

На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, возбуждено уголовное дело
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Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ: «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ: «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В порту города Находка случилось ЧП: на танкере «Залив Америка» взорвался газ, в результате погибли два человека, судьба еще одного неизвестна.

Пожара не было, угрозы затопления судна нет, утечку нефтепродуктов удалось предотвратить. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Хлопок газа на танкере произошел ранним утром в субботу, 2 ноября. Сейчас ведутся поиски пропавшего человека. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. Назначены судебные экспертизы, взимается техническая документация на судно.

Старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева сообщила РИА Новости, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ: «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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