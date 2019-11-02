«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-02T06:56:51+03:00

По словам главы компании, у Киева появились основания убеждать Евросоюз «требовать от России сохранения транзита»

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После того, как в последний день октября Верховная рада приняла закон об отделении газотранспортной системы (ГТС) Украины от «Нафтогаза», у Киева появился «серьезный аргумент» для переговоров с Евросоюзом и Россией, считает глава украинской компании Андрей Коболев.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», - поделился он радостной вестью на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU