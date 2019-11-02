2019-11-02T08:08:53+03:00
В мире

"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади

Американский лидер подчеркнул, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-БагдадиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит в Белый дом служебного паса, который отличился при операции против "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади.

При этом он сравнил себя с псом Конаном, заявив, что к собаке СМИ относятся гораздо лучше, чем к нему.

- У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель, - отметил Трамп.

Президент США сообщил, что пес получил ранение в Сирии при операции по уничтожению аль-Багдади,. При этом американские военные заверяют, что собака выздоравливает, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористической организации аль-Багдади. Американский президент подчеркнул, что никто из американских военных во время спецоперации не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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