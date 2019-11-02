Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла.
По словам Тишковца, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.
- Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, "аномалия тепла, - отметил специалист.
Тишковец подчеркнул, что на следующей неделе будут идти дожди.
- Весь этот снежный покров скромный растает, от первой "атаки" зимы не останется и следа, - рассказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россию ждет «розовая» зима. В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы. Специалист сообщил, что количество осадков в зимние месяцы будет близким к обычным значениям.
ИСТОЧНИК KP.RU