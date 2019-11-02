2019-11-02T11:37:20+03:00
Общество

Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России

Эксперт центра погоды "Фобос" заявил, что "для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной РоссииСиноптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла.

По словам Тишковца, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.

- Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, "аномалия тепла, - отметил специалист.

Тишковец подчеркнул, что на следующей неделе будут идти дожди.

- Весь этот снежный покров скромный растает, от первой "атаки" зимы не останется и следа, - рассказал специалист в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россию ждет «розовая» зима. В Гидрометцентре сообщили, что зимой 2019-2020 температура будет около или выше нормы. Специалист сообщил, что количество осадков в зимние месяцы будет близким к обычным значениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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