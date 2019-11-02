Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-02T12:54:54+03:00

Алина Загитова идет второй после первого проката на Гран-При Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В субботу, 2 ноября, во французском городе Гренобль будут представлены произвольные программы на Гран-При Франции по фигурному катанию. После первого проката в числе лидеров - две россиянки. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает пока что только второе место, проигрывая своей знакомой Алене Косторной.

Загитова получила 74,24 балла за свой прокат. В сети уже опубликовано видео проката Алины в короткой программе соревнований.

Отметим, что в субботу Загитова выйдет на лед под стартовым номером 9. Она появится на льду в 22.17 по московскому времени. Сразу после нее свое выступление представит Алена Косторная - в 22.25. А завершит выступление Мэрайя Бэлл из США.

Отметим, что в этом турнире от выступления отказалась француженка Лорин Лекавалье. Поэтому в женской части соревнований выступят не 12, а 11 фигуристок.

Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова занимает второе место по итогам коротких прокатов на этапе Гран-при во Франции!

ИСТОЧНИК KP.RU