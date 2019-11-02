2019-11-02T12:54:54+03:00
Спорт

Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции

По итогам проката она заняла второе место [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алина Загитова идет второй после первого проката на Гран-При Франции.Алина Загитова идет второй после первого проката на Гран-При Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 ноября, во французском городе Гренобль будут представлены произвольные программы на Гран-При Франции по фигурному катанию. После первого проката в числе лидеров - две россиянки. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает пока что только второе место, проигрывая своей знакомой Алене Косторной.

Загитова получила 74,24 балла за свой прокат. В сети уже опубликовано видео проката Алины в короткой программе соревнований.

Отметим, что в субботу Загитова выйдет на лед под стартовым номером 9. Она появится на льду в 22.17 по московскому времени. Сразу после нее свое выступление представит Алена Косторная - в 22.25. А завершит выступление Мэрайя Бэлл из США.

Отметим, что в этом турнире от выступления отказалась француженка Лорин Лекавалье. Поэтому в женской части соревнований выступят не 12, а 11 фигуристок.

Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова занимает второе место по итогам коротких прокатов на этапе Гран-при во Франции!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал