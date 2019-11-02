Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-02T12:52:48+03:00

Премьер-министр страны заявил, что для этого власти готовы отказаться от закупки европейской продукции

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетов и закупать воздушные суда у РФ.

- Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары, - отметил политик.

Махатхир подчеркнул, что ЕС намерен отказаться от поставок пальмового масла из Малайзии, в связи с чем и было принято решение закупать российские самолеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU