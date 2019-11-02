Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"
По словам специалистов, аферисты собирают цифровые отпечатки голоса, которые позже могут использовать при работе с банком
Изменить размер текста:
Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский рассказал, что отвечая на звонки с неизвестных номеров словом «да», люди рискуют столкнуться с аферистами. Незнакомцы, по словам специалиста, могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса.
Позже записи могут использовать при работе с банком.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU