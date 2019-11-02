2019-11-02T14:33:18+03:00
Общество

Российские эксперты посоветовали не отвечать на незнакомые номера словом "да"

По словам специалистов, аферисты собирают цифровые отпечатки голоса, которые позже могут использовать при работе с банком
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский рассказал, что отвечая на звонки с неизвестных номеров словом «да», люди рискуют столкнуться с аферистами. Незнакомцы, по словам специалиста, могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса.

Позже записи могут использовать при работе с банком.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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